صحيفة تكشف توقيع اتفاق سلام جديد بين إسرائيل ودولتين عربيتين.. تعرف عليهما

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة النقاب عن وجود تقدم كبير في المباحثات بين الولايات المتحدة الأمريكية، وكل من عمان والسودان، بشأن توقيع اتفاقيات سلام وتطبيع مع إسرائيل.

وقالت الصحيفة، صباح اليوم إن هناك احتمالات كبيرة، لأن يتم الإعلان عن توقيع اتفاقيات بين إسرائيل، وكل من السودان وعُمان الأسبوع القادم.

وأضافت الصحيفة، أنه بفضل دعم وتنسيق الولايات المتحدة الأمريكية، تم تحقيق التقدم في مباحثات تطبيع العلاقات بين إسرائيل، وكل من السودان وعمان.

ولفتت الصحيفة العبرية الى أن سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة، كيلي كرافت، صرحت أن دولة عربية ستعلن قريبا عن توقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل.

وأشارت معاريف، الى أن العلاقات بين إسرائيل وعمان جيدة، وأن نتنياهو أجرى زيارة سرية للسلطنة بالعام 2018، والتقى خلالها بالسلطان قابوس بن سعيد.