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بإجمالي 214458 حالة.. إسرائيل تسجل 7527 إصابة جديدة بكورونا

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بإجمالي 214458 حالة.. إسرائيل تسجل 7527 إصابة جديدة بكورونا

بإجمالي 214458 حالة.. إسرائيل تسجل 7527 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة، عن تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الإصابات بفيروس المستجد، حسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.

 

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم أنه تم تسجيل 7,527 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل منذ أمس، ليرتفع بذلك عدد الإصابات في البلاد إلى 214,458 حالة إصابة.

 

وبحسب الصحيفة، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيانها، إن عدد الحالات النشطة ارتفع الى 60,524 حالة، بينهم 669 مريضا بحالة الخطر،  والوفيات  1,378 حالة.

 

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن الكنيست صادقت الليلة بالقراءة الأولي، على تعديلات قانون كورونا، وفرض الإغلاق الشامل بالبلاد، للحد من تفشي الوباء. 

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