زعيم كوريا الشمالية يعتذر لقتل مواطن من الجارة الجنوبية على الحدود

أعلنت كوريا الجنوبية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، عبر لها عن أسفه الشديد إزاء حادث مقتل مواطن كوري جنوبي على الحدود مطلع الأسبوع، وأمله بألا يؤثر الحادث في العلاقات بين البلدين.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قال مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية في إحاطة صحفية، إن كوريا الشمالية أعربت اليوم الجمعة عن أسفها لمقتل الكوري الجنوبي المفقود، مؤكدة أنها أطلقت النار عليه في إطار إجراءات لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف المسؤول أن كيم بعث برسالة إلى رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، قال فيها إن هذا الحادث ما كان يجب أن يقع.

وحسب وسائل إعلام كورية جنوبية، فإن بيونج يانج أكدت أن جنودها أطلقوا أكثر من 10 طلقات نارية على المواطن الكوري الجنوبي كجزء من إجراءات احتواء تفشي العدوى.

جاء موقف بيونج يانج بعد أن أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الخميس أن الجنود الكوريين الشماليين أطلقوا النار على الموظف الكوري الجنوبي البالغ من العمر 47 عاما، والذي جرفته المياه إلى مياههم الإقليمية، وأحرقوا جثته في الماء بالقرب من الحدود بين الكوريتين في البحر الأصفر.

وأثارت ملابسات الحادث غضبا شعبيا كبيرا في الجنوب، ووصف الرئيس مون قتل الموطن بأنه "حادث صادم ولا يمكن التسامح معه لأي سبب"، وطالب مكتبه الشمال بالاعتذار ومعاقبة المسؤولين.

وتعد هذه المرة الأولى التي يلقى فيها مواطن كوري جنوبي حتفه بعد التعرض لإطلاق النار من قبل الشمال، منذ مقتل سائحة كورية جنوبية برصاص حارس كوري شمالي في عام 2008 عندما ضلّت طريقها إلى منطقة محظورة في منتجع جبل كومكانج على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.