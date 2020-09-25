نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرازيل تسجل 32 ألف إصابة بـكورونا و830 وفاة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 32817 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية بالإضافة إلى 831 وفاة بسبب المرض.

ووفقًا لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل أكثر من 4.6 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي، مما يجعلها ثالث أشد دول العالم تضررا من الجائحة من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

وتوفي قرابة 140 ألفا في البرازيل بسبب المرض، لتأتي في المرتبة الثانية بين دول العالم من حيث عدد الوفيات بالفيروس بعد الولايات المتحدة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.