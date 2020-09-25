رئيس إيطاليا يرد على جونسون: نأخذ الأمور على محمل الجد أيضا

وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، كان جونسون صرح بأن "المملكة المتحدة على عكس إيطاليا، بلد محب للحرية أين يصعب تطبيق تدابير مكافحة الفيروسات"، وهو ما رد عليه الرئيس الإيطالى فى كلمة بجزيرة سردينيا، قال فيها: "نحن الإيطاليون نحب الحرية أيضًا، لكننا نأخذ الأمور على محمل الجد أيضًا".

ولقيت تصريحات جونسون استياءًا عبرت عنه الصحافة الإيطالية، التى قالت إنه بدا وكأنه يلمح إلى أنه بسبب الماضى الفاشى لإيطاليا وتاريخ ألمانيا النازى، اعتاد الإيطاليون والألمان أكثر على الخضوع للسلطة.

كما اتهمت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية القريبة من اليسار، جونسون بـ"الغرور"، وقالت إنه أظهر "عقدة تفوق أنجلوسكسونية".

وأضافت الصحيفة أن "رئيس الوزراء البريطانى يدعى على ما يبدو أن الإيطاليين أفضل من البريطانيين فى وضع الأقنعة، وغسل أيديهم، لأن لدينا موسولينى، ولديهم تشرشل".