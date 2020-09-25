نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفلبين تسجل 2630 إصابة جديدة بكورونا و69 وفاة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الجمعة، تسجيل 2630 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوقيد-19)، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 299 ألفًا و361 إصابة.

وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار) - أن 494 شخصًا تماثلوا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 232 ألفا و422 شخصا.

وقد تم تسجيل 69 وفاة جديدة لتصل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا إلى 5 آلاف و196 حالة وفاة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.