عاجل.. سقوط 4 جرحى فى حادث طعن بفرنسا

ووفقًا لأنباء عاجلة نشرتها شبكة "العربية" الإخبارية، تواصل الشرطة الفرنسية البحث عن شخصين لاذا بالفرار يشتبه فى أنهما نفذا عملية الطعن، وسط أنباء عن اعتقال أحدهما منذ قليل.

وأشارت "العربية" إلى أن الهجوم وقع أمام المقر السابق لصحيفة شارلى إبدو فى باريس، مؤكدة انضمام رئيس الوزراء الفرنسى إلى خلية الأزمة الداخلية بعد وقوع الهجوم.