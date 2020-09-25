7527 حالة.. رقم قياسى جديد لإصابات كورونا فى إسرائيل

ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، جاء الارتفاع قبل ساعات من دخول مرحلة تشديد الإجراءات ضد الوباء إلى حيز التنفيذ، وذلك بعد أسبوع من إقرارها.
وتسجل إسرائيل فى الأيام الأخيرة، أكثر المعدلات ارتفاعًا منذ بداية الوباء، رغم الإغلاق الذى تشهده البلاد بالفعل. ومن المقرر أن يستمر الإغلاق الصارم مدة أسبوعين.
إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال، الليلة الماضية، إنه قد يمدد إذا لم تسجل الإصابات انخفاضًا ملحوظًا، مضيفًا أن "عدد الحالات الخطيرة يرتفع. وللأسف، فإن عدد الوفيات يزيد أيضًا، فقد توفى 59 شخصًا فى الساعات الأربع والعشرين الماضية".
وبلغ إجمالى الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى إسرائيل 1378 حالة حتى الآن.
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