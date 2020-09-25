



أعربت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، عن أسفها لمقتل مفقود ينتمى لكوريا الجنوبية، حيث أطلق عليه جنودها النار فى إطار إجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد مستشار الأمن القومى فى سيول.

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال المستشار الكورى الجنوبى فى إفادة صحفية، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بعث برسالة إلى رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، قال فيها إنه ما كان لهذا الحادث أن يقع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زعيم كوريا الشمالية بأسف بعد قتل مواطن جنوبى فى إطار مكافحة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.