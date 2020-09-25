إيطاليا تتجه لمنع شركاتها من إبرام اتفاقيات مع هواوى الصينية

كشفت صحيفة "لا ريبابليكا" اليومية فى إيطاليا، عن أن الحكومة الإيطالية قد تسعى لمنع شركاتها من إبرام اتفاقيات مع شركة "هواوى" الصينية للتكنولوجيا، وذلك فى ظل جدال غربى حول دور الشركة الصينية فى أوروبا وأمريكا.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أنه تم تحديد السياسة الحكومية فى إيطاليا خلال اجتماع بين رئيس الوزراء جوزيبى كونتى، ورؤساء أحزاب الائتلاف ووزراء. ونصحت مراجعة لسياسة الحكومة فى أواخر العام الماضى، الحكومة بالنظر الجدى فى منع "هواوى" وشركات معدات صينية أخرى، من شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة من العمل فى إيطاليا.

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