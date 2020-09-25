إصابة 4 أشخاص في حادث طعن قرب مقر صحيفة أساءت للنبي محمد في باريس.. فيديو

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن 4 أشخاص أصيبوا في حادث طعن بالقرب من المقر السابق لصحيفة شارلي إيبدو الساخرة في باريس.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإن شخصي نفذوا هجومًا على المارة بالقرب من مقر الصحيفة وأصابوا 4 أشخاص بجروح، مشيرة إلى أن المهاجمين استطاعوا الفرار من مكان الحادث.

وقال أحد المسئولين بجهاز الشرطة الفرنسية للولاية:" إن الضباط يبحثون عن منفذي الهجوم وقمنا بتطويق المنطقة بالكامل بما فيها المكاتب السابقة لصحيفة شارلي إيبدو وذلك بعد العثور طرد مشتبه به في المنطقة".

وكانت صحيفة شارلي إيبدو نشرت مطلع الشهر الجاري صورًا مسيئة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم، عقب محاكمة أشخاص نفذوا هجومًا على مقر الصحيفة في عام 2015 وقتلوا خلال الهجوم 12 شخصًا.