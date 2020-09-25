رويترز: المشير حفتر لا يزال يلعب دورًا محوريًا في المشهد الليبي

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية بأن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر لا يزال يلعب دورًا محوريًا في ليبيا، على الرغم من مساعي تهميشه من قبل بعض الأطراف الدولية، وعلى رأسها تركيا.

وذكرت الوكالة، في تقرير نشرته، أمس، أن حفتر لا يزال يبسط سيطرته على موانئ نفطية، ويملك ما يكفي من قوة النيران والنفوذ السياسي لإحباط أي خطط تستبعده من المشهد.

وتابعت أن دوره في الرفع الجزئي لحظر نفطي خلال الأسبوع الماضي يُظهر أنه لا يزال يلعب دورًا محوريا في شرق ليبيا، حيثُ بنى جهازا أمنيا على مدى السنوات الـ6 الماضية.

يذكر أن كلا من حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي للوفاق، أحمد معيتيق، قد أعلنا الشهر الجاري الوصول إلى تفاهم بشأن استئناف إنتاج النفط وتشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على الإيرادات وضمان التوزيع العادل للموارد، على أن يكون استئناف إنتاج النفط لمدة شهر واحد.

وأجريت محادثات مؤخرا بين الأطراف الليبية في مدينة بوزنيقة، جنوب العاصمة المغربية الرباط، بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بطرابلس ومجلس النواب بطبرق، للاتفاق حول تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن المفاوضون الليبيون التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الموضوعية لتولي المناصب السيادية. واتفق طرفا النزاع في ليبيا على مواصلة الحوار خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاق.