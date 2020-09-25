رغم التهديد بالتظاهر ضده.. نتنياهو يأمر بالترويج لبناء أكثر من 5000 وحدة استيطانية بالضفة

أفادت القناة السابعة العبرية، اليوم الجمعة،بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمر مجلس التخطيط الأعلى للإدارة المدنية بالانعقاد مباشرة بعد ما يسمى بـ"عيد بهجة التوراة"، للترويج لبناء أكثر من 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وبحسب القناة العبرية، فإن قرار تجميد البناء منذ فبراير نتيجة عدم تعريض اتفاقيات السلام مع الإمارات والبحرين للخطر.
وهدد مؤخرا رؤساء مجالس مستوطنات الضفة بالخروج في مظاهرات على نطاق واسع ضد نتنياهو، إذا لم يستأنف الاستيطان الأمر الذي قد يضعه في موقف سياسي حرج حال خروج مظاهرات ضده من اليمين واليسار في آن واحد.
وفي سياق منفصل كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، النقاب عن وجود تقدم كبير في المباحثات بين الولايات المتحدة الأمريكية، وكل من عمان والسودان، بشان توقيع اتفاقيات سلام وتطبيع مع إسرائيل.
وقالت الصحيفة، صباح اليوم الجمعة، إن هناك احتمالات كبيرة، لأن يتم الإعلان عن توقيع اتفاقيات بين إسرائيل، والسودان وعُمان الأسبوع القادم.
وأضافت الصحيفة، أنه بفضل دعم وتنسيق الولايات المتحدة الأمريكية، تم تحقيق التقدم في مباحثات تطبيع العلاقات بين إسرائيل، وكل من السودان وعمان.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة، كيلي كرافت، صرحت بأمس،بأن دولة عربية ستعلن قريبا عن توقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل.
وأشارت معاريف،إلى أن العلاقات بين إسرائيل وعمان جيدة، وأن نتنياهو أجرى زيارة سرية للسلطنة بالعام 2018، والتقى خلالها بالسلطان قابوس بن سعيد.
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