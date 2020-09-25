رغم التهديد بالتظاهر ضده.. نتنياهو يأمر بالترويج لبناء أكثر من 5000 وحدة استيطانية بالضفة

أفادت القناة السابعة العبرية، اليوم الجمعة،بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمر مجلس التخطيط الأعلى للإدارة المدنية بالانعقاد مباشرة بعد ما يسمى بـ"عيد بهجة التوراة"، للترويج لبناء أكثر من 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وبحسب القناة العبرية، فإن قرار تجميد البناء منذ فبراير نتيجة عدم تعريض اتفاقيات السلام مع الإمارات والبحرين للخطر.

وهدد مؤخرا رؤساء مجالس مستوطنات الضفة بالخروج في مظاهرات على نطاق واسع ضد نتنياهو، إذا لم يستأنف الاستيطان الأمر الذي قد يضعه في موقف سياسي حرج حال خروج مظاهرات ضده من اليمين واليسار في آن واحد.