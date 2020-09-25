اعلن السفير جيس دوتون، السفير الكندى المنتهية خدمته بالقاهرة انة سيغادر مصر هو وأسرته وأسرته لكنها ستظل دائما فى قلوبهم . ونشر جيس دوتون تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ". وقال " ‏بينما أستعد وأسرتي لمغادرة القاهرة، أتذكر أولى زياراتي لمصر كشاب رحّال في الرابعة والعشرين من العمر. و " اشار " أدهشني عراقة التاريخ والمناظر الخلابة، ولكن أهم ما أتذكره من هذه الزيارة هو دفء وترحاب المصريين " . وحازت التغريدة على اعجاب كبير من المصرين وجاءت التعليقات كالاتى : - ‏‎شرفت مصر والمصريين وكنا سعداء بوجودك وسطنامرحبا بك أخا وصديقا وحبيبا متى جئت وأبنما رحللت. - ‏‎‎مصر جميله ب اهلها وناس الي فيها. الله يحفظ مصر. - ‏‎تمنى لك ولأسرتك أوقاتا سعيدة وأن تبقى ذكرياتك الجميلة مع المصريين حاضرة فى أي موقع تشغله وأي مكان تذهب إليه واعلم أن ملوك مصر الحضارة عبر آلاف السنين يرقبونك وسيذكر التاريخ أنك عشت بينهم .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير كندا لدى القاهرة ينهى عمله برسالة وداع لمصر وشعبها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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