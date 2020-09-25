حجر منزلي لجميع القادمين من الخارج

دوت الخليج :- أكد مدير عمليات خلية ازمة كورونا العميد مازن الفراية ان الحجر المنزلي للقادمين من الخارج سيشمل جميع القادمين من كافة الدول على اختلاف تصنيفها " خضراء صفراء وحمراء " . وبين الفراية في تصريحات صحفية : تم الغاء الحجر الفندقي واستبداله بحجر منزلي لمدة اسبوع .

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