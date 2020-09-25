بقيادة مصر والاتحاد الأوروبي.. 4 دول تحث إسرائيل والفلسطينيين على إعادة الأمل لعملية السلام

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي اجتمعوا لحث إسرائيل والفلسطينيين على إعادة الأمل لعملية السلام.

وحث اجتماع ضم وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي للسلام، إسرائيل والفلسطينيين على "إعادة الأمل" لعملية السلام عبر مفاوضات مباشرة "جادة". وأكد الوزراء في بيان في ختام اجتماعهم في عمّان أن "إنهاء الجمود في مفاوضات السلام وإيجاد آفاق سياسية، وإعادة الأمل عبر مفاوضات جادة يجب ان يكونوا أولوية".

وحضوا إسرائيل والفلسطينيين على "استئناف مفاوضات جادة وفاعلة على أساس القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها. او تحت مظلة الأمم المتحدة، بما في ذلك الرباعية الدولية" كما دعوا الطرفين إلى "الالتزام بالاتفاقيات السابقة وبدء محادثة جادة على أساسها".

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي "جميعنا قلقون من حال الانسداد السياسي في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وندرك أنه لا بد من تحقيق تقدم نحو السلام الشامل والعادل".

وأضاف أن "اللحظة حرجة وصعبة لكن لا يمكن ان يتوقف وعلينا أن نستمر بجهودنا". ومن جانبه، قال وزير خارجية مصر سامح شكري "نحاول ايجاد الوسائل لدفع عملية السلام وتقريب وجهات النظر وفتح قنوات اتصال بين طرفي الصراع".

ويؤكد الأردن باستمرار أن "زوال الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفق حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

ووقعت إسرائيل والإمارات والبحرين في 15 سبتمبر الحالي في البيت الأبيض اتفاقين لتطبيع العلاقات.