القبض على منفذ هجوم الطعن قرب مقر الصحيفة المسيئة للنبي في باريس

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن الشرطة الفرنسية، تمكنت من القبض على منفذ هجوم الطعن قرب المقر السابق لصحيفة شارلي إيدبو الفرنسية الساخرة في باريس، والتي نشرت صورًا مسيئة للنبي مطلع الشهر الجاري.

وبحسب الوكالة، فإن الشرطة كانت تعتقد في بادئ الأمر أن شخصين هما من نفذوا الهجوم، لكنه تبين أن منفذ الهجوم هو شخص واحد فقط تم القبض عليه في ساحة الباستيل شرقي العاصمة الفرنسية باريس. ونوهت الوكالة إلى أنه من غير الواضح حتى الآن السبب الحقيقي وراء الهجوم. وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، توجه إلى وزارة الداخلية الفرنسية بإحدى ضواحي باريس لمتابعة تطورات الحادث بنفسه. وكانت صحيفة شارلي إيبدو نشرت مطلع الشهر الجاري صورًا مسيئة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم، عقب محاكمة أشخاص نفذوا هجومًا على مقر الصحيفة في عام 2015 وقتلوا خلال الهجوم 12 شخصًا.

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