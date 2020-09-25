نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط سلف مصرف الرافدين الإلكترونية mis.qicard.net للحصول على سلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم سلف مصرف الرافدين يتم الكترونياً، حيث أن مصرف الرافدين ‏‏يوضح طرق السلف والقروض لكل ‏المستفيدين من ذلك، وذلك عن طريق تحديد مبالغ مالية محددة للقروض، وأيضًا تحديد مبالغ ‏الأقساط الشهرية وهذا قد يختلف من قرض لأخر، ويتم تحديد ‏مبالغ القروض الخاصة بالأرامل والمطلقات ‏وفق شروط محددة، حيث ‏يتراوح ‏مبالغ القروض من خمسة مليون دينار إلى عشرة مليون دينار، ‏ويتم تحديد ذلك على طبيعة العمل، والنشاط الذي يقومون به، حيث ‏تكون النسبة المحددة للفائدة هي 6% كل سنة، ونستعرض بالتفصيل رباط تقديم سلف مصرف الرافدين وطريقة التقديم حيث ‏تكون ‏المدة المحددة للقروض هي ثلاث سنوات، ‏ويتم تسديد القرض عن طريق أقساط شهرية، ويكون ذلك بعد استلام القرض بحوالي ثلاثة أشهر.

تقديم سلف مصرف الرافدين

‏‏يجب عند التقديم على سلف مصرف الرافدين من خلال رابط تقديم سلف مصرف الرافدين الذي نعرضه لقراء موقعنا وجود موظف حكومي يكون هو الضامن، ‏ويكون مستمرًا في عمله، ويكون ‏القسط، والفائدة حوالي 50% من راتب هذا الموظف. ‏يتم تحديد عدة من النشاطات ‏لأخذ القروض، وتمويلها مثل ‏صالون حلاقة أو ‏محل خياطة أو محل للمأكولات، ‏يكون مدير الفرع هو الذي يحق له إعطاء هذه القروض.

سلف مصرف الرافدين

نتابع معكم عن سلف مصرف الرافدين حيث هناك القروض الخاصة بالمشاريع الصغيرة لتحسين الدخل الأسري، والاقتصاد الخاص بالدولة يكون عن طريق المشاريع الصغيرة ‏الذي ‏يمنحها الشباب للدولة، ويكون ذلك ‏وفق شروط محددة ‏لأخذ رأس المال الخاص بهذه المشاريع ‏لا يمكن أن يصل مبلغ القروض للمشاريع الصغيرة ‏لا يمكن أن يصل مبلغ القروض للمشاريع الصغيرة أكثر من خمسين مليون دينار، ‏يحتاج صاحب المشروع موجود موظف حكومي، ويكون يعمل في الخدمة المدنية، وأن ‏يكون ‫نصف راتبه ‏اكثر من الأقساط الشهرية، والفوائد لأنه سوف يكون ضامن هذا القرض، و‏يكون مبلغ القرض ‏حوالي ثلاثين مليون دينار.

رابط تقديم سلف مصرف الرافدين

‏يمكن أن يصبح هناك ضامن آخر في حالة أن الضامن يكون نصف راتبة غير مساوي للأقساط الشهرية والفوائد، ‏ويمكن لصاحب القرض أخذ ثلاثين إلى خمسين مليون دينار، وأيضًا ولديه عقار يساوي مبلغ هذا القرض مع الفائدة، وأيضًا وجود ثلاث عمال، أو أكثر من ذلك في هذا المشروع، ويمكنكم الآن الدخول على رابط تقديم مصرف الرافدين “https://qi.iq/loans” والبدء في تعبئة البيانات المطلوبة.