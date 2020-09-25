مدينة فرنسية تتمرد ضد الحكومة بسبب إعادة فرض قيود كورونا

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الجمعة، بأن مدينة مارسيليا الفرنسية، شهدت تمردًا على نطاق واسع من قبل السكان اعتراضًا على القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة الفرنسية لوقف انتشار فيروس كورونا.
وذكرت الوكالة أن حشودًا من المواطنين تجمعت أمام المحكمة التجارية في المدينة ليعبروا عن رفضهم قرارات الحكومة الفرنسية في باريس بإغلاق المطاعم والحانات لمدة أسبوعين بدءًا من يوم غد السبت، مشيرين إلى أن الخطوة ستتسبب في تدمير الاقتصاد المحلي
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وقال بعض أصحاب الأعمال في المدينة، إنهم سيخالفون أوامر الحكومة الخاصة بفيروس كورونا، وسط علامات من زيادة الاحباط العام في فرنسا مع إعادة فرض القيود على الحياه العامة بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالمرض.
وجاءت قرارات الحكومة حول الإغلاق بعد أسبوع من أن تم وضع مارسيليا في حالة التأهبل القصوى بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.
وأصبحت مراسيليا - ثاني أكبر مدن فرنسا - بؤرة انتشار فيروس كورونا خلال الموجة الثانية من الجائحة في البلاد.
وتسبب فيروس كورونا حتى الآن في قتل أكثر من 31500 شخصًا وإصابة نحو نصف مليون شخصًا في فرنسا.
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