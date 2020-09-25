بعد اشتباكات بين كتيبتين من الميليشيات.. قرار عسكري عاجل من حكومة الوفاق الليبية

أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية صلاح النمروش أمر بحل كتيبتين مسلحتين، وإحالة قادتهما إلى المدعي العسكري للتحقيق.
وأوضحت الوكالة أن النمروش أمر بحل كتيبتي "الضمان" و"أسود تاجوراء"، والتحقيق مع قادتهما في الاشتباكات التي حدثت فجر اليوم الجمعة.
وأضاف النمروش أنه تم إعطاء التعليمات باستخدام القوة ضد الطرفين المتنازعين إذا لم يتوقف فورا إطلاق النار.
يذكر أن المنطقة شهدت اشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، منذ فجر اليوم الجمعة، بين كتيبتي الضمان وأسود تاجوراء، حسب رواية سكان منطقتي بئر الأسطى ميلاد و"البيفيو" المحاذية لتاجوراء.
وتحدثت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسمي المنطقتين عن سقوط قتلى وجرحى، لم يتسن تحديد عددهم حتى الساعة، بينهم آمر أحد الفصيلين.
وهذه هي الاشتباكات الأولى من نوعها بين فصائل مسلحة في مدينة طرابلس منذ توقف حرب العاصمة.
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