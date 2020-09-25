صفقة عسكرية.. التشيك تستعد لشراء نظام دفاع جوي من شركة رافائيل الإسرائيلية

أعلنت وزارة الدفاع في التشيك اليوم الجمعة، أنها ستبدأ محادثات مع الحكومة الإسرائيلية لشراء نظام دفاع جوي قصير ومتوسط المدى من صنع شركة رافائيل المملوكة للدولة.

وتزيد الحكومة في التشيك من الإنفاق الدفاعي لتحديث قواتها المسلحة، لكنها اعترفت بأنها لن تتمكن من الوفاء بتعهدها كعضو في حلف شمال الأطلسي بتخصيص اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع بحلول 2024.

وقالت الوزارة إنها تتوقع التوصل لعقد بين الحكومتين وتوقيعه في أوائل 2021 وبدء التسليم اعتبارا من 2023.

واختارت نظام رافائيل الدفاعي (سبايدر) للأنظمة الجوية القصيرة والمتوسطة المدى من بين تسعة أنظمة عرضتها عليها سبع شركات أسلحة.

وتخطط التشيك لإنفاق عشرة مليارات كرونة (430 مليون دولار) على أربع بطاريات لكل منها رادارها الخاص ووحدة التحكم والمراقبة.

ويحل نظام سبايدر محل نظام دفاعي في التشيك صنع في الاتحاد السوفيتي منذ أكثر من 40 عاما.