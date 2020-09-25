



ارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 32.234.685 مليون إصابة، فى مختلف أنحاء العالم فى السابعة و27 دقيقة بالتوقيت العالمى الموحد "يو تى سى"، حسبما أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز، ووكالة بلومبرج الإخبارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العالم يسجل 983 ألف وفاة و32.2 مليون إصابة بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.