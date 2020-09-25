أبو مازن يدعو الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي بشأن فلسطين

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأمين العام للأمم المتحده بالبدء في وضع ترتيبات لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات بهدف الانخراط في عملية سلام على أساس القانون الدولي والمرجعيات الدولية.

وقال عباس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده تستعد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بمشاركة كل القوى والأحزاب الوطنية.

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وأكد أن الشعب الفلسطيني سوف يواصل الصمود في وجه الاحتلال والعدوان والخذلان حتى ينال حقوقه.

واتهم أبو مازن، أمريكا وإسرائيل باستبدال قرارات الشرعية الدولية بصفقة القرن وخطط الضم لأكثر من 33% من أرض دولة فلسطين، إضافة إلى ضم القدس الشرقية المحتلة بما فيها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.

ودعا الرئيس الفلسطيني الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي بمشاركة الأطراف المعنية كافة ابتداء من مطلع العام القادم، بهدف الانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة، وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.