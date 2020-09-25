حريق هائل في مبنى شركة "هواوي" بالصين.. فيديو

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن حريقًا ضخمًا اندلع في مبنى تابع لشركة "هواوي" الصينية المصنعة لمعدات الاتصالات في مدينة دونج جوان، جنوب مقاطعة جوانج دونج، بعد ظهر اليوم الجمعة.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن المبنى الذي نشب فيه الحريق يقع بجانب مختبر أبحاث شركة "هواوي"، وهو عبارة عن بناية فولاذية لم يتم الانتهاء من تشييدها.

ويجري المختبر المحاذي للمبنى المحترق أبحاثا حول هوائيات شبكات الجيل الرابع والخامس.

وتمكن رجال الإطفاء في وقت لاحق من إخماد الحريق دون تسجيل ضحايا.