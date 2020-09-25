الكشف عن هوية منفذ هجوم الطعن قرب مقر شارلي إيبدو بـ باريس

وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، اعتقلت الشرطة شخصين يشتبه تورطهما في الهجوم، مؤكدة احتجاز المنفذ الرئيسي للهجوم.
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وبحسب المعلومات الواردة، فإن المتهم الرئيسي في الهجوم هو باكستاني يبلغ 18 عاما، ولم يكن معروفا لدى السلطات بانتمائاته المتطرفة.
وقالت الصحيفة إن المتهم الثاني ألقي القبض عليه بعد ظهوره في مقطع فيديو بجوار منفذ الهجوم.
وتشتبه السلطات في أن الحادث هو "محاولة اغتيال مرتبطة بمؤسسة إرهابية"، حيث أحيلت القضية للمدعي العام لمكافحة الإرهاب.
من جانبه أوضح رئيس الوزراء الفرنسي ردا على سؤال حول صحة الضحايا، أنهم في حالة ليست بالخطرة.
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