وأضاف ميتسوتاكيس، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تحركات تركيا تهدد الأمن في شرق المتوسط.
وأكد ميتسوتاكيس أن "الاستفزازات التركية لا يمكن أن تستمر، ومن خياراتنا اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لحل خلافنا مع تركيا".
وتابع رئيس الوزراء اليوناني: "لا ينبغي السماح لتركيا بالاستمرار في زعزعة استقرار المنطقة، والاتحاد الأوروبي سيتحرك ضد استفزازات تركيا".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الوزير مايك بومبيو سيزور اليونان الأسبوع المقبل في إطار جولة أوروبية وذلك لبحث أزمة شرق المتوسط مع تركيا.
وأضافت الوزارة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "الوزير بومبيو سيؤكد خلال زيارته لليونان التزام واشنطن وأثينا بتعزيز الأمن والسلام في شرق المتوسط".
وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكييس إن استئناف الاتصالات الاستكشافية بين اليونان وتركيا يعد خطوة إيجابية في التقارب، مع التأكيد بأن تظهر أنقرة الثبات والاستمرار في وقف التصعيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليونان تهدد باللجوء لمحكمة العدل الدولية بسبب تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.