رغم الخلاف.. أردوغان يسترضي ماكرون من أجل صفقة عسكرية

كشف مسؤولون عن طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تسهيل حصول أنقرة على أنظمة دفاع جوي أوروبية الصنع، وذلك خلال مكالمتهما الأخيرة.

نقلت وكالة "بلومبيرج" عن مصادر في قصر الرئاسة الفرنسي، قولها إن ماكرون أكد لأردوغان أنه على تركيا أن توضح أهدافها في سوريا قبل النظر في الصفقة.

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وبحسب الوكالة، تسعى تركيا للحصول على أنظمة الدفاع الجوي SAMP / T والتي تنتجها فنسا وإيطاليا بشكل مشترك، وقد يكون بديلا لنظام "اس 400" الذي اشترته أنقرة من روسيا.

ويعارض حلف الشمال الأطلسي "الناتو" سعي تركيا للحصول على الأنظمة الروسية، وهو ما تسبب في طردها من برنامج تطوير وتصنيع المقاتلات الأمريكية "اف-35".

وفي الوقت ذاته، تشهد العلاقة بين أنقرة وباريس توترا غير مسبوق في الأشهر الأخيرة، خاصة أن فرنسا تقف إلى جانب اليونان في نزاع شرق البحر المتوسط.

ولم يتردد النظام التركي في شن هجوما على الرئيس الفرنسي بعد موقفه من الأنشطة التركية غير المشروعة قرب سواحل اليونان وقبرص.

كان الرئيس الفرنسي ماكرون دعا نظيره التركي أردوغان إلى الالتزام بشكل طلا لبس فيه" بوقف التوتر المتصاعد في شرق المتوسط. مطالبا إياه باحترام سيادة دول الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.