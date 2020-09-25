تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل تصل قيمتة إلى 50 ألف ريال لشركة دار التداولات

تمويل شخصي للسعوديين بدون تحويل راتب من الخدمات التمويلية التي تقدمها شركة دار التداولات حيث تعتبر الشركة أحد المؤسسات المالية الهامة داخل المملكة العربية السعودية والتي تساهم بشكل كبير في مجال المنتجات التمويلية والحلول المالية وذلك عن طريق توفير الحلول التمويلية للعملاء من خلال الجهات التمويلية المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي وقد تم تأسيس شركة دار التداولات في عام 2011 في مدينة الرياض وتقدم شركة دار التداولات تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل صمم ليناسب إحتياجات العملاء ومتطلباتهم وذلك بأقساط شهرية وشروط ميسرة حيث يصل مبلغ التمويل المقدم من دار التداولات إلى ضعفي راتب العميل وبحد أقصى 50 ألف ريال سعودي وفى هذا المقال سوف نتعرف على مميزات التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من دار التداولات كما سوف نتعرف على الشروط الواجب توفرها للحصول على تلك التمويل والمستندات المطلوبةمزايا التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من دار التداولات
تقدم شركة دار التداولات تمويل شخصي سريع بدون كفيل وبدون تحويل الراتب للعملاء داخل المملكة العربية السعودية وذلك بفترات سداد مرنة وأقساط ميسرة تتناسب مع جميع إلتزمات العميل كما تقدم شركة دار التداولات الموافقة الفورية على طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وذلك بعد توافر جميع الشروط وتقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة
- تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الأسلامية
- لا يحتاج هذا التمويل إلى تحويل الراتب ولا يحتاج إلى كفيل
- فترات سداد تصل إلى 24 شهر
- يقدم هذا التمويل لجميع موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص المعتمد والغير معتمد
- موافقة فورية من الشركة على طلب التمويل
شروط الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من دار التداولات داخل المملكة العربية السعودية
تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل هو أحد المنتجات التمويلية التي تقدمها شركة دار التداولات للعملاء داخل المملكة العربية السعودية وذلك بفترات سداد مرنة وأقساط مجدولة تناسب جميع إلتزمات العميل وتساعد العميل في إختيار التمويل المناسب له وسوف نتعرف في هذا المقال على الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للحصول على التمويل الشخصي من شركة دار التداولات
- يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
- يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 59 سنة
- يشترط أن لا يقل راتب العميل الشهري عن2000 ريال سعودي
- يشترط أن لا تقل مدة الخدمة على رأس العمل عن 3 أشهر
- أن يكون السجل الائتماني للمتقدم خالي من المتعثرات والتأخرات
- يشترط أن يكون المتقدم مسجل في برنامج التقاعد للتأمينات الأجتماعية لموظفي القطاع الخاص
- لا تتجاوز نسبة الأستقطاعات عن 45٪ من الراتب
ويمكنك عزيزي القارئ التقديم على التمويل الشخصي من دار التداولات وذلك من خلال رابط طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من دار التداولات وذلك عن طريق تعبئة البيانات المطلوبة وأهم ما يميز العروض التمويلية التي تقدمها شركة دار التداولات أنها متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الأسلامية كما أن تلك المنتجات التمويلية لا تحتاج إلى كفيل ويمكن الحصول عليها بصورة سريعة وخطوات سهلة وبسيطة لجميع العملاء كما تقدم شركة دار التداولات داخل المملكة العربية السعودية فترات سداد مرنة واقساط ميسرة تتناسب مع جميع إلتزمات العميل كما تعطي شركة دار التداولات الموافقة الفورية على طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل وذلك بعد توافر جميع الشروط وتقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي
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