شرطة باريس : المشتبه بهما فى حادث الطعن باكستانى وجزائرى

أفادت وكالة أنباء "رويترز"، نقلا عن مصدر فى شرطة باريس، بأن واحدا من المشتبه بهما اللذين اعتقلا اليوم الجمعة، بعد حادثة طعن قرب المقر السابق لمجلة شارلى إبدو باكستانى وإن الآخر جزائرى.





وأكدت الحكومة الفرنسية أن عملية الطعن التى نفذت اليوم الجمعة، قرب المقر السابق لمجلة "شارلى إبدو" فى باريس أسفرت عن إصابة شخصين، وأن السلطات ترجح أن الاعتداء يحمل طابعا إرهابيا. وصرح رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستكس للصحفيين، بأن المصابين جراء عملية الطعن صحفيان من فريق وكالة Premières Lignes، مشيرا إلى حياتهما ليست فى خطر الآن. وأعلن رئيس الحكومة الفرنسية أن شرطة مكافحة الإرهاب تحقق فى الحادث، موضحا أن انضمام المحققين المختصين فى قضايا الإرهاب إلى التحقيق جاء لكون الهجوم قد نفذ فى مكان رمزى وبالتزامن مع محاكمة منفذى الاعتداء الذى أودى فى يناير 2015 بأرواح 12 من صحفيى "شارلى إبدو".

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