الصحة العالمية : وفيات كورونا قد تصل لمليونين قبل استخدام لقاح ناجح

وأوضح رايان فى إفادة، الجمعة: "إذا لم نفعل ذلك فإن الرقم الذى تتحدثون عنه «نحو مليونى حالة وفاة» لن يكون متصورا فحسب، بل للأسف سيكون مرجحا بقوة".
وجاء تصريح رايان مع اقتراب عدد وفيات "كوفيد 19" بعد 9 أشهر من رصده فى الصين، من مليون حالة بجميع أنحاء العالم.
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