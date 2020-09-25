يحصد أرواح 2 مليون| الصحة العالمية تتوقع ارتفاعا كبيرا في وفيات كورونا

توقعت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم إلى مليوني شخص، قبل البدء في استخدام اللقاح عل نطاق واسع.

وقال مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطورئ في منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا قد يتجاوز 2 مليون حال غياب العمل المنسق لاحتواء الوباء، بحسب وكالة "رويترز".

اقرأ أيضا:

وأضاف رايان أن "الرقم الذي تتحدثون عنه، مليونا وفاة، ليس ممكنا فقط، ولكنه رقم مرجح جدا للأسف".

ويقترب عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في دول العالم من مليون شخص، مع تسجيل إصابات بالمرض في نحو 210 دول ومناطق مختلفة.