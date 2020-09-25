تنمية التعاون المشترك.. رئيس وزراء اليونان يستقبل وزير خارجية الإمارات

استقبل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان بحضور وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس.

وبحث الطرفان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين الإمارات واليونان والسبل الكفيلة لتعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات ومنها القطاع الصحي بالإضافة إلى العلوم والتكنولوجيا والأمن الغذائي والمائي والطاقة المتجددة والنفط.

وأشار عبدالله بن زايد إلى علاقات الصداقة التاريخية الإماراتية اليونانية، مؤكدا تطلع الإمارات إلى تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا وإيران، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

واستعرض المسؤولان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وسبل مواجهته بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية للتوصل إلى لقاح للمرض.

وناقش الجانبان معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل ودورها في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد عبد الله بن زايد ورئيس وزراء اليونان، على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين وقيادتهما، فضلا عن أهمية العمل المشترك من أجل تأسيس شراكة استراتيجية وتعزيز التعاون في المجالات كافة.

من جانبه رحب كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان بزيارة الوزير الإماراتي والوفد المرافق، مؤكدا أهمية هذه الزيارة ودورها في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وتنمية التعاون المشترك في العديد من المجالات.