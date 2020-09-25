نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة العالمية: وفيات كورونا في العالم قد تتجاوز الـ 2 مليون شخص في المقال التالي
وأوضح رايان أن عدد الوفيات قد يتجاوز مليوني شخص في حال غياب عمل منسق لاحتواء الجائحة.
وأضاف في حديثه للصحفيين: "الرقم الذي تتحدثون عنه (مليونا وفاة) ليس ممكنا فحسب، ولكنه رقم مرجح جدا للأسف".
وجاءت تصريحات رايان تزامنا مع اقتراب عدد الوفيات بالفيروس في العالم من حاجز المليون
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