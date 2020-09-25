إعلان وزارة الصحة مستجدات فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية

مستجدات فيروس كورونا، قامت وزارة الصحة بالمملكة بالإعلان أنه خلال ال24 ساعة الماضية قد تم تسجيل 498 أصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “covid-19″، بينما وصلت حالات التعافي إلى 1007 حالة، ووصل عدد حالات الوفاة المسجلة إلى 30 حالة وفاة، وأضافت وزارة الصحة ان كل من يشعر بأي أعراض من أعراض الفيروس يجب عليه التوجه إلى العيادات الطبية التي وفرتها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد “covid-19” ومنعه من الانتشار بشكل أكبر.

كما صرحت الوزارة أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 يصل إلى 331857، بينما إجمالي الحالات المتعافية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وصل إلى 314793، و يصل عدد إجمالي حالات الوفاة إلى 4599 حالة وفاة.

فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية هو اسم لسلسلة بها العديد من الفيروسات التي تصيب الإنسان والحيوان، وتنحدر من سلسلة فيروسات كورونا الفيروس المستجد كوفيد-19، ويعد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 مرض ينتقل من خلال العدوى وقد يسبب هذا الفيروس المستجد مضاعفات خطيرة.

فقد يصيب المريض بالتهاب رئوي، لا يوجد لمرض كوفيد-19 أي دواء علاجي مرخص حتى الآن، ويسبب هذا الفيروس أمراضًا تنفسيةً تتراوح حدتها بين الإحساس بأعراض نزلات البرد البسيطة و أعراض أخرى أكثر حدة، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض كورونا المستجد كوفيد-19 ما يلي:

الحمى وارتفاع درجة الحرارة.

الإرهاق الشديد.

السعال الجاف.

ضيق التنفس.

الآم في الحلق.

فقدان حاسة الشم والتذوق.

وفي العادة تبدأ تلك الأعراض بالظهور بشكل تدريجي، حيث انه حين تنتقل العدوى يبدأ الشعور بأعراض خفيفة جدا ثم تبدأ الأعراض في الظهور بشدة.

فتبدأ الأعراض في الظهور بعد حوالي خمسة او ستة أيام وقد تصل المدة قبل ظهور الأعراض إلى اربعة عشر يومًا.

الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية بشكل مستمر ومتكرر أو تطهير اليدين بالكحول لقتل الفيروسات.

ارتداء الكمامة أو قناع الوجه للحماية من القطيرات المتطايرة من الرشح أو السعال والتي قد تصيب الجسم بالعدوى.

تجنب الخروج في الأماكن المزدحمة.

الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بين الأفراد.

تجنب لمس العينين و الأنف و الفم عند التواجد خارج المنزل، لأن من هذه المنافذ قد يدخل فيروس كورونا المستجد إلى الجسم.

التزام المنزل وتجنب مخالطة الآخرين إلا في الحالات الضرورية.

تفادي أي تلامس لتحية الآخرين واستبدال ذلك بالتلويح عن بعد والانحناء.

عدم لمس الكمامة من الأمام أثناء ارتداء الكمامة خارج المنزل، والتخلص منها بعد استعمالها وذلك عن طريق تعقيمها وإتلافها ورميها في سلة المهملات.

تغطية الفم عند السعال بمنديل ورقي، ثم التخلص من المنديل الورقي فورًا بعد إنهاء الاستعمال.

العزل المنزلي أو الحجر الصحي الذاتي يعني القيام بالعزل التام عن الآخرين عن طريق الالتزام بالبقاء في المنزل، ويتم ذلك مع بعض الشروط التي سنقوم بتوضيحها في النقاط التالية: