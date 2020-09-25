تركيا تعتقل 82 شخصا شاركوا فى احتجاجات ضد داعش عام 2014

أمرت السلطات التركية، اليوم الجمعة، بالقبض على 82 شخصا من بينهم أعضاء فى حزب مؤيد للأكراد؛ بسبب احتجاجات عنيفة دارت عام 2014، ضد حصار فرضه تنظيم داعش الإرهابى على مدينة كوبانى السورية التى يقطنها أكراد، حسبما أفادت وكالة "رويترز".





كان المحتجون قد تدفقوا على شوارع جنوب شرق تركيا ذى الأغلبية الكردية فى أوائل أكتوبر، 2014 متهمين الجيش التركى بالوقوف متفرجا بينما كان تنظيم داعش يحاصر كوبانى التى تقع على الحدود مع سوريا، وسقط فى الاحتجاجات 37 قتيلا.

وتتهم أنقرة حزب العمال الكردستانى المحظور بالتحريض على خروج تلك المظاهرات كما تتهم حزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد بأن له صلات بحزب العمال الكردستانى وبأنه ساند الاحتجاجات، وهو ما ينفيه حزب الشعوب الديمقراطى ثالث أكبر أحزاب البرلمان.

وقال مكتب النائب العام فى أنقرة اليوم الجمعة فى بيان، إن مذكرات الاعتقال صدرت بسبب "توجيه دعوات للنزول للشوارع وتنفيذ أعمال إرهابية"، مضيفا أن البحث عن المشتبه بهم سيجرى فى سبعة أقاليم.

ومن ضمن المعتقلين اليوم الجمعة أيهان بيلجن رئيس بلدة إقليم قارص والمشرع السابق سرى سوريا أوندر وهما من الشخصيات البارزة فى حزب الشعوب، بالإضافة إلى بعض المسؤولين التنفيذيين فى الحزب.

وقال مدحت سنجار أحد زعماء الحزب إن حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان يريد ترهيب المعارضة وزرع الخوف بين المواطنين بإسكات حزب الشعوب الديمقراطى.

وأضاف أن طلبات حزب الشعوب فى التحقيق فى أمر احتجاجات كوبانى قوبلت بالرفض.