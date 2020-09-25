بن حبتور يُهنئ رئيس المؤتمر بعيد الثورة اليمنية 26 سبتمبر
هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور عضو اللجنة العامة، رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، بمناسبة العيد الـ58 لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة.
وعبر رئيس الوزراء في البرقية، عن أطيب التهاني والتبريكات للشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام وأبناء الوطن كافة بهذه المناسبة الوطنية التي تهل على اليمن للعام الخامس على التوالي وهو يتعرض لعدوان وحصار واحتلال لجزء من أراضيه.
ونوه بالخصوصية التي تميزت بها الثورات اليمنية والدوافع الوطنية والموضوعية التي وقفت ورائها والغايات النبيلة التي سعت إليها ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر.
وأكد الدكتور أبن حبتور أن هذه الثورات جاءت من أجل صنع التغيير الإيجابي في الواقع اليمني واستنهاض القدرات الوطنية والتخلص من التبعية وتحقيق الاستقلال للقرار الوطني.
وترحم رئيس الوزراء على كل شهداء الوطن الذين بذلوا أرواحهم في سبيل استقلال وسيادة الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره وعزة الشعب.. مشيداً بالتضحيات الكبيرة التي قدّمها وما يزال الأحرار من أبناء اليمن من أجل الوطن وخير الشعب.
وتمنى من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على اليمن وقد حقق النصر على المعتدين والمحتلين، والمزيد من التلاحم الوطني الذي يعزز تماسك الجبهة الداخلية واستقرار الوطن ويفسح لجميع أبنائه المشاركة الفاعلة في بنائه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : بن حبتور يُهنئ رئيس المؤتمر بعيد الثورة اليمنية 26 سبتمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.