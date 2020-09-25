عاجل .. فيديو : تحطم طائرة عسكرية واحتراقها فى أوكرانيا

وجاء فى بيان قيادة القوات الجوية الأوكرانية: "وقعت مساء اليوم فى خاركوف كارثة جوية لطائرة من طراز "إيه إن-26" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء سبوتنيك.

وأضاف البيان "لقد تحطمت الطائرة أثناء الهبوط، وكان على متن الطائرة طلاب من جامعة خاركوف الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى طاقم الطائرة".

وأشار البيان إلى تواجد قتلى ومصابون دون حصر العدد.

وأظهر فيديو التقطه أحد السكان المحليين احتراق الطائرة بعد اصطدامها بالأرض.