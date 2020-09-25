روسيا : نشاط عسكرى لواشنطن والناتو على بعد 30 كم من حدودنا

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليرى جيراسيموف، اليوم الجمعة، أن النشاط العسكرى للولايات المتحدة والناتو يجرى مؤخرًا على بعد 20 إلى 30 كيلومترًا من الحدود الروسية.





وقال جيراسيموف، فى تصريحات إعلامية له عقب انتهاء مناورات (قوقاز2020) : "نمو النشاط العسكرى للولايات المتحدة وحلف ناتو لا يحدث فى المحيط الأطلسى أو البحر الكاريبى، ولكن على مسافة 20-30 كم من الحدود الروسية. وفى هذا الصدد، فإن فرضية العدوان المتزايدة من الجانب الروسى والتى يتم تكرارها فى الناتو خاطئة".. حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية. وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية أكد أن وزارة الدفاع الروسية تعمدت نقل التدريبات العملية للمناورات الإستراتيجية "القوقاز-2020" الى داخل البلاد من أجل عدم إثارة التوترات فى أوروبا.. مُشددًا على أن التدريبات لم تكن موجهة ضد دول أخرى وتتماشى مع العقيدة العسكرية الروسية، وأنها دفاعية بطبيعتها.

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