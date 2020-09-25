فعل فاضح على الهواء.. فضيحة جنسية تهز البرلمان الأرجنتيني

فضيحة جنسية هزت البرلمان الأرجنتيني وتسببت في ورطة لأحد السياسيين بعد تصويره على الهواء أثناء تقبيل منطقة حساسة من جسد صديقته خلال اجتماع للنواب عبر الفيديو كونفرانس.

ووفقا لصحيفة "الجارديان" أجبر النائب بالبرلمان الأرجنتيني خوان إميليو أميري، على الاستقالة بعد إذاعة هذا المقطع على شاشة كبيرة في البرلمان.

وبينما كان المشرعون يناقشون استثمارات صندوق المعاشات التقاعدية في جلسة حضرها عدد من النواب عبر الفيديو كونفرانس وأذيعت على شاشة عملاقة، تم عرض المشهد الإباحي الصادم.

ويزعم خوان أنه كان يعتقد أنه غير متصل بالإنترنت في ذلك الوقت، إلا أنه اضطر للاستقالة بعد استدعائه من قبل رئيس مجلس النواب.

وادعى أميري أن لديه مشاكل في الاتصال بالانترنت في المنزل، موضحا أنه كان يطمئن فقط على صديقته التي دخلت عليه الغرفة، ومن ثم حدث هذا المشهد الفاضح.

وبحسب الصحيفة، أظهرت اللقطات التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي النائب الأرجنتيني وهو ينظر مباشرة إلى كاميرا الكومبيوتر الخاص به، قبل البدء في مداعبة شريكته. وسط مشاهدة من أعضاء البرلمان الآخرين.