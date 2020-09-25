اعتقال 5 أشخاص على خلفية هجوم الطعن قرب مقر شارلي إيبدو في باريس

اعتقلت السلطات الفرنسية 5 أشخاص، على خلفية حادث الطعن بالقرب من المقر السابق لصحيفة شارلي إيبدو في العاصمة باريس.

وقال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" إن 5 رجال ولدوا بين عامي 1983 و1996 اعتقلوا في إطار تحقيق سلطات مكافحة الإرهاب، حول هجوم الطعن في باريس.

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وذكرت صحيفة "لوفيجارو" أنه تم اعتقال المشتبه فيهم أثناء تفتيش أحد المنازل يعتقد أنها لمنفذ الهجوم الرئيسي.

وكانت الشرطة الفرنسية اعتقلت شخصين هما شاب باكستاني ورجل جزائري، على خلفية الهجوم.

من جانبه أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانيان أن هناك تحقيقا مفتوحا في الأمر، لكنه رجح أن يكون عملا إرهابيا متطرفا.