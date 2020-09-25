المشتبه به باكستانى.. فرنسا: هجوم الطعن قرب مقر شارلي إيبدو عمل إرهابي

رجح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن يكون هجوم الطعن قرب المقر السابق لصحيفة شارلي إيبدو في العاصمة باريس عملا إرهابيا من قبل إسلاميين متطرفين.

وذكر الوزير الفرنسي أن هناك تحقيقا مفتوحا وليس له أن يعلق عليه، وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وأضاف دارمانين "من الواضح أنه عمل إرهابي إسلامي.. إنه هجوم دموي جديد ضد بلدنا".

وأشار إلى أن المشتبه به الرئيسي وصل فرنسا قبل 3 سنوات ويحمل الجنسية الباكستانية.

واعتقلت السلطات الفرنسية 5 أشخاص، على خلفية حادث الطعن بالقرب من المقر السابق لصحيفة شارلي إيبدو في العاصمة باريس.