أخبار اليمن : قوى العدوان ترفع وتيرة تصعيدها العسكري بالحديدة

قوى العدوان ترفع وتيرة تصعيدها العسكري بالحديدةواصلت قوى العدوان مسلسل خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية وصعدت من عملياتها العسكرية في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن خروقات قوى العدوان بلغت 222 خرقاً بينها 7 غارات لطيران تجسسي مقاتل على الدريهمي والفازة، وتحليق طائرة حربية في أجواء الجاح و6 طائرات تجسسية في أجواء والتحيتا والجبلية والفازة وشارع الـ50.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت ايضاً 33 خرقًا بقصف مدفعي و180 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.