أردوغان يقع في شر أعماله.. تحذيرات من جماعات سلفية تستعد لتمرد مسلح ضد النظام التركي

نقل موقع "دوفار" التركي عن المتحدث باسم وزارة العدل التركية أرطغرل جيكين أن مكتب المدعي العام بمدينة إسطنبول فتح تحقيقًا حول جماعات سلفية تخطط لتمرد مسلح ضد نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يأتي ذلك بعدما حذر الواعظ الشعبي الصوفي أحمد محمود أونلو الحكومة التركية من وجود 2000 جماعة سلفية في تركيا تستعد لإشعال حرب أهلية وتمردات مسلحة ضد النظام.

وقال أونلو خلال لقاء تلفزيوني في 9 سبتمبر، إن هذه الجماعات بدأت في حمل السلاح وتدريب أعضائها على فنون الحروب أهلية.

وفي وقت لاحق، قال أونلو لصحيفة "سوزكو" اليومية إنه يمكنه كشف أسماء ما لا يقل عن 150 من هذه الجماعات السلفية إذا استدعته النيابة، وفي 25 سبتمبر أدلى أونلو بإفادة في مركز للشرطة بإسطنبول.

ووجه زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، انتقادات لاذعة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق من هذا الشهر، بسبب سياسته التي دمرت البلاد.

وقال كليجدار في رسالة لـ أردوغان عبر نصريحات تليفزيونية: "من هؤلاء الإخوان لتخسر مصر من أجلهم.. لماذا نتصارع مع مصر؟".

وأضاف: "لو كانت لدينا علاقات جيدة مع القاهرة، لما واجهنا هذه المشاكل في البحر المتوسط ​​اليوم"، مشيرا إلى أن مصر هي مفتاح شرق البحر المتوسط.

وأعرب زعيم المعارضة التركية عن تشككه في وجود وزير خارجية لـ تركيا، لافتا إلى أنقرة تشاجرت مع مصر وذهبت إلى التحالف مع حكومة الوفاق في ليبيا.