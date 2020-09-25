إعلام عبري: لبنان يقترب من ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

كشفت تقارير عبرية عن احتمالية توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد متحدث باسم وزير الطاقة الإسرائيلي توصل الطرفين إلى اتفاق لإجراء مفاوضات بشأن ترسيم حدودهما البحرية، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست".

اقرأ أيضا:

ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات في منتصف أكتوبر في مدينة الناقورة اللبنانية، وبحسب التقارير، سيحضر الاجتماع ممثل أمريكي كبير من المحتمل أن يكون مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى ديفيد شينكر.

بدورها، ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن حزب الله وافق ضمنيا على تلك الخطوة، موضحة أنه يتم العمل على الأمر بعد سنوات من الخلاف حول الحدود البحرية للبلدين.

وقالت في تقريرها إنه حال نجاح الاتفاق سيقلل ذلك تعرض مشروعات الغاز الطبيعي الإسرائيلية للأعمال العدائية.

وبحسب التقارير، يدور الخلاف بين لبنان وإسرائيل على نحو 860 كيلومترا مربعا في البحر المتوسط.

وتحققت تلك الطفرة في المفاوضات بعد جولة لديفيد شينكر في إسرائيل ولبنان، كما جرت المحادثات من الجانب الإسرائيلي مع وزير الطاقة يوفال شتاينتس، ومن الجانب اللبناني نبيه بري رئيس البرلمان.

في السياق ذاته، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دفع المحادثات للتقدم بشكل كبير كخطوة أخرى ضمن مساعيها لتحقيق السلام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل في الشرق الأوسط.