إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 7 ملايين

وتجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز الـ200 ألف حالة، وهو المعدل الأعلى عالميا.
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تزامن ذلك مع توقعات منظمة الصحة العالمية بارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم إلى مليوني شخص.
وقال مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطورئ في منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا قد يتجاوز 2 مليون حال غياب العمل المنسق لاحتواء الوباء، بحسب وكالة "رويترز".
وأضاف رايان أن "الرقم الذي تتحدثون عنه، مليونا وفاة، ليس ممكنا فقط، ولكنه رقم مرجح جدا للأسف".
ويقترب عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في دول العالم من مليون شخص، مع تسجيل إصابات بالمرض في نحو 210 دول ومناطق مختلفة.
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