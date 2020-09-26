عرضت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني منصة لإطلاق صاروخين من نوع "رعد-500"، وذلك خلال معرض "أسبوع الدفاع المقدس" بالعاصمة طهران.
وأشارت القوة الإيرانية إلى أن "الصاروخ يعمل بالوقود الصلب، ومصنع محليا بتقنيات متقدمة، واستخدمت في غلافه ألياف الكربون ومحرك زهير الجديد بهيكل من المواد المركبة غير الفلزية"، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".
وأوضحت، أن "استخدام ألياف الكربون في غلاف "رعد-500" يخفف من الضغط والاهتزاز الناجم عن اللحظات الأولى من الإطلاق، وأنه يتحمل ضغط 100 وحدة جو، ودرجة حرارة 3 آلاف درجة سانتيغراد".
وتابعت، أن هذا "يساهم في الحد من قدرة الرادارات على اكتشافه، مما يجعله قادرا على تجاوز منظومات الدفاع الصاروخية بسهولة".
وأضافت: "الميزة الأخرى في استخدام ألياف الكربون، تتمثل في تخفيف وزن الصاروخ وإكسابه سرعة أكبر، وبالتالي زيادة مداه، وبالمقارنة مع صاروخ فاتح- 110، الذي استخدم فيه الغلاف الفلزي، فإن "رعد-500" يزن نصف وزن صاروخ فاتح- 110، فيما ازداد مداه 200 كيلومتر ليصل إلى 500 كيلومتر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتكنولوجيا متطورة.. الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ رعد 500 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.