نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات جديدة من رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن مصر وسد النهضة في المقال التالي
وأكد "أحمد"، أن بلاده لا تنوي إلحاق الضرر بدولتي المصب، مصر والسودان، وفقا لما أفادت به "روسيا اليوم".
وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى أن الإثيوبيين يريدون تأمين الطاقة لبلادهم، لافتا إلى أن سد النهضة أهم مشروعات بلاده في الوقت الراهن.
وشدد على أن أهم ما يشغلهم في الوقت الحالي، هو بناء مستقبل أفضل لبلاده، والتعافي من أزمة فيروس كورونا.
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