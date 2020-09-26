أعلنت اللجنة المكلفة لاتحاد ضباط المراقبة الجوية بالطيران المدني السوداني، الجمعة، تعليق إضرابها عن العمل؛ تقديرا لجهود إدارة الطيران المدني، واهتمام الدولة بمطالب العاملين.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن اللجنة المكلفة قولها في بيان أصدرته، مساء أمس، أنه "تمت مناقشة المطالب والحقوق المطروحة للمراقبين الجويين، خلال اجتماع ضم وزير الدفاع، ووزيرة المالية، ورئيس مجلس إدارة الطيران المدني، والمدير العام للشركة القابضة لمطارات السودان والأطراف الأخرى".
وخلال الاجتماع، قرر وزيرا الدفاع والمالية، العمل على صرف المستحقات المالية للعاملين بسلطة الطيران المدني فورا.
وذكرت اللجنة أن وزير الدفاع وجه بعقد مجلس الإدارة اجتماعا الثلاثاء المقبل؛ لترتيب إنفاذ الهيكل الوظيفي لسلطة الطيران المدني، وتفعيل قانون السلطة وتنفيذ كافة مطالب العاملين.
وكانت اللجنة أعلنت التوقف عن العمل اعتبارا من اليوم، 26 سبتمبر .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تدخل وزير الدفاع.. ضباط المراقبة الجوية بالطيران السوداني يعلقون إضرابهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.