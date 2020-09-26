أطنان من لحوم أسماك القرش.. والسلطات تتدخل باللحظة الحاسمة

ضبطت الشرطة في بيرو شحنة مؤلفة من 11 طنا من سمك القرش المقطعة في شمال البلاد، معظمها من أسماك القرش أبو مطرقة المحمية التي تحظى زعانفها بإقبال كبير، وتعتبر من الأطعمة الشهية في الأسواق الآسيوية.
وقالت هيئة الجمارك والضرائب الحكومية في بيرو، إنه تم العثور على لحوم سمك القرش في مخزن بارد في مدينة تومبيس المجاورة للإكوادور، بعد عملية جرت الأسبوع الماضي مع مكتب المدعي البيئي، وفق "رويترز".
وتعد الصين واليابان أكبر مستهلكين لمنتجات أسماك القرش، ومن بينها الزعانف التي يتم استخدامها كحساء، ويعتقد أنها منشطة جنسيا.
وقال خوسيه أوردونيز توريس، رئيس الرقابة الجمركية: "أسماك القرش من الأنواع المحمية ولهذا السبب تدخلنا".
وأوضحت السلطات أن الأنواع التي تم ضبطها تشمل أسماك أبو مطرقة والدراس والماسي، التي تعد أنواعا محمية طبقا للاتفاقيات الدولية.
وتقول منظمة أبحاث الحيوانات المائية والحفاظ عليها (أوركا) في بيرو، إن زعانف القرش بدأت تجتذب مستهلكين جددا، كما أن الأرباح التي تحققها التجارة فيها أصبحت نقطة جذب للمهربين.
وأشار كارلوس يايبن، رئيس أوركا، إلى أن سعر زعانف أسماك القرش في السوق السوداء يتراوح تقريبا بين 400 دولار و900 دولار (أميركي) للكيلو.
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