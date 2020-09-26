كيفية إرسال الأموال عن طريق ويسترن يونيون إلى أي دولة

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عمر شويل - جدة كيفية إرسال الأموال عن طريق ويسترن يونيون سهلة للغاية، تعد مكاتب ويسترن يونيون المنتشرة حول العالم هي وسيلة سهلة لإرسال واستقبال الأموال من وإلى أي دولة في العالم بدون إجراءات معقدة أو شروط فتح حسابات أو ما إلى ذلك مما قد يصعب الأمور على المُرسل والمسلم، لذلك فالكثير يحبون التعامل مع فروع ويسترن يونيون لإرسال الأموال وتلقيها، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة إرسال حوالة من ويسترن يونيون بالخطوات حتى يمكنك إرسال واستقبال الأموال في أي وقت.

كيفية إرسال الأموال عن طريق ويسترن يونيون

عليك أن تتوجه أولاً إلى أحد فروع مكاتب ويسترن يونيون الموجودة في بلدك أو إلى أحد البنوك التي تدعم توصيل الأموال من خلال ويسترن يونيون.

سوف تحصل على نموذج إرسال حوالة وهي عبارة عن ورقة بيانات لكتابة معلومات الاتصال الخاصة بك من اسم وعنوان ورقم تليفون ويريد إلكتروني، يتوجب عليك أن تملأ كل تلك البيانات بمساعدة أحد موظفي الفرع إذا لم تتمكن أنت من عمل ذلك بنفسك.

سوف يعطيك موظف الفرع رقم التحويل وهو يسمى MTCN والذي ستقوم بكتابته أيضاً في نموذج إرسال الحوالة.

ستقوم بتسليم موظف الفرع المبلغ المالي المُراد تحويله بالدولار وسيقوم باحتساب نسبة الرسوم التي من المفترض سدادها للشركة على المبلغ المالي ” تكون رسوم بسيطة بالمقارنة بالبنك”.

تقدم معك ما يثبت الهوية لتوثيق التحويل سواء بطاقة شخصية أو رقم إقامة أو جواز سفر.

سوف ترسل رقم MTCN للشخص الذي سترسل إليه المال، عبر رسالة قصيرة أو عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل واتساب.

وقد انتهى دورك الآن وعلى المسلم التوجه إلى استلام ماله.

شروط تحويل الأموال من ويسترن يونيون لأي دولة

أن يكون المرسل أو المستقبل تخطى 20 عاماً.

أن تكون لديه هوية سارية يحضرها برفقته إلى الفرع.

أن يقوم بتحويل الأموال بالدولار الأمريكي.

خطوات تحويل ويسترن يونيون عن طريق النت

يمكنك أيضاً أن تقوم بالتحويل من خلال ويسترن يونيون عن طريق النت بدون التوجه إلى أي فرع وطالما كنت تمتلك حساباً بنكياً وهذه هي الخطوات: